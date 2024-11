Ob Schoko-Weihnachtsmann, Pralinen oder Dominosteine - für viele gehört besonders rund um Weihnachten Schokolade einfach dazu. Die wird in diesem Jahr aber deutlich teurer. Schoko-Weihnachtsmänner können bis zu 50 Prozent mehr kosten als im vergangenen Jahr, Lebkuchen bis zu 32 Prozent und eine Tafel Schokolade bis zu 17 mehr. Das zeigen Auswertungen von Vergleichsportalen.

In diesem Jahr werden rund 164 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner hergestellt

Hauptgrund für die gestiegenen Preise sind vor allem Ernteausfälle in der Kakaoproduktion. Die gab es in diesem Jahr etwa wegen Trockenheit, Starkregen und Pflanzenkrankheiten. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Kakao gestiegen. Diese Mischung spüre man sofort, sagt Frank Waskow von der Verbraucherzentrale NRW : " Das schlägt sich sofort an den Börsen nieder, weil Kakao ja international gehandelt wird. "

Preis für Kakaobohnen auf Rekordniveau

An diesen Rohstoffbörsen wird Kakao in diesem Jahr so teuer gehandelt wie noch nie. Im April stieg der Preis für die Bohnen auf ein Allzeithoch von 10.004 Euro pro Tonne. Zwar ist der Preis seitdem wieder gefallen, er ist jetzt im November mit 8.306 Euro pro Tonne aber immer noch doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Deswegen kostet die Schokolade dann auch im Supermarkt mehr.