Wie wahrscheinlich ist es, dass auch die anderen Hersteller nachziehen und ihre Schokoladentafeln kleiner machen?

" Die anderen Hersteller werden das sicherlich genau beobachten und möglicherweise nachziehen - wenn sie nicht sowieso schon kleinere Tafeln anbieten “, so Wörner. Gerade höherwertige Schokoladensorten würden schon länger auch in kleineren Mengen und nicht unbedingt in 100-Gramm-Tafeln verkauft.

Geht wegen der gestiegenen Preise der Schokoladenkonsum zurück?

Die kleine Belohnung in schweren Zeiten

Bislang haben die steigenden Preise nicht dazu geführt, dass wesentlich weniger Schokolade gekauft wurde. Das jedenfalls hat der Chef des Schweizer Schoko-Herstellers Lindt & Sprüngli, Adalbert Lechner, schon im vergangenen Jahr festgestellt: " Es zeigt sich, dass die Konsumenten gerade auch in Zeiten, die ein bisschen turbulent, unsicher sind, sich trotzdem diesen kleinen Glücksmoment gönnen und sich eine gute Schokolade auch als Belohnung am Abend auf der Zunge zergehen lassen “, so Lechner gegenüber dem WDR .

Kann man beim Schokoladenkauf etwas Geld sparen, wenn man das möchte?

Auch beim Kauf von Schokolade ist es möglich, Geld zu sparen und nachhaltig zu konsumieren. Verbraucherschützer haben zwei Tipps:

Tipp 1: Preise vergleichen und auf Sonderangebote achten: Die Preise für Schokolade sind unterschiedlich und variieren mitunter je nach Hersteller und Händler. Deshalb lohnt es sich, die Preise zu vergleichen.

Tipp 2: Mitunter sind Eigenmarken, die viele Supermärkte anbieten, preislich günstiger – und sie haben zugleich eine ähnliche Qualität wie Markenprodukte.