Bei Schockanrufen gehe es oft um vermeintliche Gefahren für Leib und Leben von Angehörigen, sagt Huth. Zum Beispiel gehe es um eine Notoperation im Ausland, für die sofort Geld überwiesen werden müsse, weil der Angehörige sonst sterbe. "Das sind diese Anrufe, die die Opfer natürlich besonders umtreiben und dann zu Handlungen veranlassen, die mitunter nicht erklärbar sind", sagt Huth.

Jeder könne Opfer eines solchen Betrugs werden - auch Polizisten seien es schon geworden, so der Kriminalbeamte. Denn die Betrüger wüssten, wie sie Druck aufbauen. " Wenn Sie so einem Telefonanruf folgen, haben Sie die nächsten fünf Stunden wirklich keine Ruhe mehr. " Am Ende des Tages sehe man keine andere Möglichkeit mehr, als das geforderte Geld auszuzahlen.

Mit KI klingt die Stimme wie der Angehörige

Jörg Schieb, WDR-Digitalexperte

Besonders perfide: Nicht selten klinge die Stimme genau wie der Angehörige, sagt WDR-Digitalexperte Jörg Schieb. Möglich macht das künstliche Intelligenz, die über frei verfügbare Software jeder nutzen kann. Dafür reiche es aus, die echte Stimme aus einem Video zu verwenden, das der Angehörige bei TikTok, Facebook oder einem anderen sozialen Medium veröffentlicht hat, erklärt Schieb.

Die mit KI erstellte Audiodatei wird dann zum Beispiel bei einem Schockanruf eingespielt, bevor dann ein angeblicher Polizist das Gespräch fortsetzt. Ergänzen lasse sich der Betrug mit anderen Fake-Medien wie Fotos und Videos, warnt Schieb. Und KI könne den Tätern helfen, an ihren Worten zu feilen und neue Schock-Szenarien zu kreieren.

Wie man sich bei Schockanrufen schützen kann

Vor Schockanrufen kann man sich schützen. Das Bundeskriminalamt gibt diese Tipps:

Folgt nicht den Aufforderungen der Anrufer! Lass euch nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legt einfach auf.

Gebt am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

Ruft eure tatsächlichen Angehörigen unter der euch bekannten Nummer an.

Denkt daran: Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden euch niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten.

Übergebt niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Ihr nicht kennt.

Lasst grundsätzlich keine Unbekannten in eure Wohnung oder euer Haus.

Falls Ihr einen solchen Anruf erhalten habt, wendet euch umgehend an eure örtlich zuständige Polizeidienststelle, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Zur Bekämpfung von Schockanrufen müsse die Polizei allerdings besser ausgestattet werden, fordert Huth vom Kriminalbeamten-Verband. Wegen des zunehmenden betrügerischen Einsatzes von KI müsse man technisch besser gerüstet sein. Aber das koste.

