Warum alkoholfreies Bier immer beliebter wird

In einem Biergarten gibt es Bier - so weit, so normal. Doch in München gibt es eine besondere Variante. Am Donnerstag eröffnet in der Nähe des Hauptbahnhofs ein alkoholfreier Biergarten. Der vielsagende Name: "Die Null".

Die Biergartenkultur werde nicht durch Alkohol, sondern durch das Beisammensein im Freien definiert, schreiben die Organisatoren, die unter anderem Mocktails (Cocktails ohne Promille), Säfte und andere Kaltgetränke anbieten wollen. Auch Bier gibt es - natürlich alkoholfrei.

Alkoholfreies Bier holt auf in NRW

Der alkoholfreie Biergarten in München passt in die Zeit: Der Absatz von alkoholfreiem Bier steigt kontinuierlich an, der von klassischem Bier geht zurück. Das zeigen auch Zahlen aus NRW: 2023 stieg die Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 21,5 Prozent. In den 22 mittleren und großen NRW-Brauereien sind laut dem Statistischen Landesamt mehr als 120 Millionen Liter alkoholfreies Bier sowie alkoholfreie Biermischgetränke mit einem Absatzwert von 133 Millionen Euro produziert worden.