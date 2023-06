Google Streetview: Kamera-Autos machen neue Aufnahmen

Google Streetview gibt es bereits seit 2007

Google Streetview ist im Jahr 2007 gestartet – anfangs nur in ausgewählten Städten in den USA – heute praktisch aus jeder Stadt der Welt. Microsoft hat auch mal einen ähnlichen Dienst namens "Bing Streetside" eingeführt, sie wurde in Deutschland aber aufgrund von Beschwerden komplett deaktiviert. Ebenso bietet Apple seit einigen Jahren eine vergleichbare Funktion an: "Apple Lookaround". Für diesen Dienst schickt Apple ebenfalls vergleichbar ausgerüstete Fahrzeuge durchs Land.