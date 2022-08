Bürgerrechtler reichen Beschwerde gegen Google Mail ein

Das App-Icon von Gmail auf einem Handybildschirm

Doch die liegt nicht vor. Darum hat der Verein jetzt eine offizielle Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" ( CNIL ) eingereicht. Das Zusenden von E-Mails ist in Europa nur nach ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Google und habe diese Zustimmung aber nicht, argumentieren die Datenschützer.

Der Verein Noyb wirft Google vor, die Nutzer mit " Spam " zu traktieren.

Frankreichs Datenschutzbehörden neigen zu hohen Bußgeldern

Die Beschwerde in Frankreich einzureichen, hat indes Kalkül. Französische Behörden hatten zuletzt hohe Bußgelder wegen Datenschutzverstöße gegen Google verhängt. Noyb begründet seine Entscheidung, die Beschwerde in Frankreich einzureichen, in der offiziellen Erklärung sogar genau damit. Da es sich um einen Verstoß gegen EU -Richtlinien handelt, kann die Beschwerde prinzipiell in jedem EU -Mitgliedsstaat eingereicht werden.

Microsoft geht ähnlich vor

Der Eingangsbereich des Email-Dienstes Outlook

Die Beschwerde betrifft nicht Google Mail allein, da Microsoft bei seinem Mail-Dienst Outlook ganz ähnlich vorgeht: Auch hier erscheinen im Posteingang Werbeeinblendungen, die wie eingetroffene E-Mails aussehen.

Die Beschwerde von Noyb hat damit weitreichende Folgen: Sollte sich die französische Datenschutzbehörde damit beschäftigen, steht diese Refinanzierungsmethode generell auf dem Prüfstand.