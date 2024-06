Das NRW-Wetter für heute schreit eher nach einem Pulli als nach einem T-Shirt. Möglicherweise braucht es dazu noch eine Regenjacke. Es gibt: Sonne und Wolken im Wechsel und immer wieder auch Schauer. An manchen Orten kommt die Sonne auch mal etwas länger durch. Aber die Temperaturen liegen auch heute nur zwischen 10 und 18 Grad - besonders in der Eifel und rund um Winterberg bleibt es kühl. Dort wird es nur knapp zweistellig.

Ganz schön frisch ist es also. Der Grund für diese Temperaturen ist eine Kaltfront, die seit Anfang der Woche von Nordwesten kühle Meeresluft nach NRW bringt.

Kaltfront lässt die Schafe frieren

So eine Kaltfront lässt frisch geschorene Schafe ihr wärmendes Fell vermissen. Im Volksmund heißt der Kälteeinbruch im Juni deshalb Schafskälte. Die Menschen machten daraus außerdem eine Bauernregel. Diese Regel besagt, dass es "zwischen dem 4. und 20. Juni noch mal zu kühleren Witterungsabschnitten kommen kann".

Für solche Kälteeinbrüche in den Monaten Mai und Juni gebe es aber eine meteorologische Erklärung, sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt.

Sonnenstand bestimmt die Temperaturen

"Die Temperaturen in mittleren geografischen Breiten sind vom Sonnenstand abhängig. Je höher die Sonne im Jahr steht, desto wärmer kann es werden. Und je früher im Jahr es ist, desto eher kommen wir noch mal in den Einflussbereich kühlerer Luft aus nördlichen Richtungen", sagt Vogt.

Deshalb sei die Wahrscheinlichkeit für kühleres Wetter Anfang Juni höher als Ende Juni. "Das ist einfache Statistik und übrigens auch der Grund, warum man astronomisch und kalendarisch erst am 20. Juni den Sommer beginnen lässt", so Vogt. Meteorologischer Sommeranfang dagegen ist immer schon am 1. Juni. Der meteorologische Sommeranfang ist aber auch nur für die Statistik - Sommer-Wetter dürfe man deshalb noch nicht erwarten.

So richtig groß ist der Temperaturrückgang in diesem Jahr in NRW auch nicht. Denn so richtig warm - wie etwa im vorigen Jahr - war es ja noch nicht. Tatsächlich liegt der Juni 2024 laut WDR-Wetterredaktion 0,6 Grad unter dem langjährigen Mittel.