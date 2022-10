Nach A1-Unfall: So gefährlich ist Salzsäure

Verdünnte Salzsäure mit maximal einem Prozent Chlorwasserstoff tragen wir alle mit uns rum, nämlich als Magensäure. Sie sorgt dafür, dass Eiweiße zerlegt und unerwünschte Mikroorganismen, Bakterien etc. gekillt werden. Dass Magensäure auch ätzend sein kann, wissen alle, die ständig Sodbrennen haben, denn irgendwann greift das die Speiseröhre an.

Wofür wird Salzsäure gebraucht?

Salzsäure kommt zum Beispiel in industriell hergestellten Lebensmitteln zum Einsatz, natürlich verdünnt. Zu erkennen ist das einfach an der Bezeichnung "E 507". Auch darüber hinaus wird Salzsäure in vielen Bereichen gebraucht. Zum Beispiel in der Metall- und Chemieindustrie und beim Bau.

Im Fachhandel ist Salzsäure in verschiedenen Konzentrationen erhältlich. Etwa als Reinigungsmittel, zum Beispiel für die Reinigung von Kristallen oder als Entkalker. Salzsäure ist auch sehr gut geeignet, um Stahl schnell zu entrosten, weil Metalloxide mit Salzsäure zu Chloriden und Wasser reagieren.

Wie gefährlich ist Salzsäure?

Salzsäure ist sehr aggressiv. Bei der "rauchenden Salzsäure“ entweicht der Chlorwasserstoff in die Luft und bildet dort mit der Feuchtigkeit in der Luft schwebende Salzsäuretröpfchen. Wenn man die einatmet, verätzt das das Gewebe, das damit in Kontakt kommt - angefangen von den Schleimhäuten in Mund und Nase über die Luftröhre bis zur Lunge, außerdem die Augen und natürlich auch die Haut.

Aus diesem Grund ist es absolut notwendig, dass die Feuerwehr das Gebiet des Unfalls absperrt. Die Feuerwehrleute direkt an der Einsatzstelle auf der A1 sind unter Atemschutz im Einsatz, so ein Sprecher der Feuerwehr Hürth:

"Es gibt durch das Verdampfen eine erhebliche Geruchsbelästigung. Das ist deshalb gefährlich, weil Salzsäure beim Verdampfen die Geruchsnerven angreift und zerstören kann." Sprecher der Feuerwehr Hürth