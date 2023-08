Noch steht es nicht hundertprozentig fest, aber es gilt als wahrscheinlich: Es soll einen Zusammenhang von Salmonellenerkrankungen in mehreren europäischen Ländern und Hühner-Kebab aus Polen geben. Dieser Hinweis kam von Österreichs Gesundheitsbehörde.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien teilte mit, dass in Österreich zwischen Februar und Anfang Juli 27 Menschen erkrankt seien. Eine Person ist sogar gestorben. Aus einer früheren AGES-Mitteilung geht hervor, dass es auch in diesen Ländern zu Krankheitsfällen gekommen sei:

Deutschland

Niederlande

Belgien

Frankreich

Großbritannien

Irland

Dänemark

Norwegen

Zehn Salmonellen-Fälle in Deutschland