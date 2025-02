Auch die Älteren brauchen mehr Wissen

Aber nicht nur die Jungen, auch die Älteren brauchen das Wissen, wie sie sich vor Deepfakes, Desinformation und Manipulation im Netz schützen können, wie Insa Backe, WDR -Fake-News-Expertin bei "MausLive", sagt. Gleiches gilt für Cyber-Grooming, also die gezielte Manipulation Minderjähriger und junger Volljähriger mit dem Ziel, das Opfer in eine Falle zu locken, um sexuell motivierte Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung zu begehen.