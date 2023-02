Falsche Erdbeben-Warnung löst Panik in rumänischer Community aus

Überall im Land sind in der Nacht Anrufe bei der Polizei eingegangen, unter anderem in Hagen, Krefeld und Bochum. Offenbar hatten die Menschen Angst vor einem angeblichen Erdbeben. Sie waren über Messenger-Dienste und Social Media gewarnt worden.

In Gelsenkirchen waren es sogar etwa 100 Anrufe, sagt die Polizei. Und in Gladbeck seien etwa 200 Menschen in Panik auf die Straße gelaufen, weil sie Angst vor einstürzenden Gebäuden hatten. Ähnliches berichtet die Polizei Köln vom "Kölnberg", einem Hochhauskomplex im Südwesten der Stadt.