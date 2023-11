Weihnachtsmarkt in Essen gestartet

Andrea und Dirk halten ihre Glühwein-Tassen und machen direkt ein Foto mit dem Handy. " Der erste amtliche Glühwein in der Saison ", lacht Dirk. Die beiden sind heute auf seinen Wunsch auf dem Essener Weihnachtsmarkt. Dirk ist neu nach Essen gezogen, erzählt seine Lebensgefährtin Andrea, der Weihnachtsmarkt also quasi Integrationsprogramm.

Besucher kommen schon früh in die Innenstadt

Gehört dazu: Andrea und Dirk genießen den ersten Glühwein

Viele tun es dem Paar am Eröffnungstag gleich. Die Tische am Glühweinstand sind schon am Nachmittag an vielen Stellen besetzt. Bratwürstchen und Reibekuchen gehen über die Theken und zwischen den Händlergassen schlendern die Besucher umher.

Rund 170 Buden wurden in der Innenstadt verteilt aufgebaut. In einer davon, mitten unter dem großen Lichternetz auf dem Kennedyplatz, steht Mirna Sarazin hinter dem Tresen. Sie verkauft hier am Stand ihrer Mutter Kerzen aus Bienenwachs. Gerade ist eine Wabenkerze über die Verkaufstheke gegangen.

Mirna Sarazin freut sich über das gute Wetter zum Start

" Es läuft gut an. Das Wetter spielt uns in die Karten und die Leute sind gut drauf ", sagt sie. So richtig läuft das Geschäft für sie aber erst in den nächsten Wochen an. " Die Leute gucken erstmal. Für uns geht es so ab dem ersten Advent los, wenn die Leute Adventskerzen brauchen. "

Weihnachtsmarkt als Werbung

Ungewöhnliches auf dem Weihnachtsmarkt: Kissen mit Getränkehalter

Doch bei manchen Händlern steht das Verkaufen vor Ort noch nicht mal so sehr im Fokus. David Grzelak ist zum zweiten Mal in Essen mit dabei. Mit genähten Kissen für die Couch, in der Fernbedienung, Getränke oder das Handy Platz finden. " Für uns ist das hier auch Werbung fürs gesamte Jahr “, sagt er. " Das funktioniert besser als im Internet. "

Essener Weihnachtsmarkt auch international bekannt

An den etwa 170 Ständen bieten die Händler Waren aus rund 20 internationalen Ländern oder Regionen in Deutschland an. So gibt es Weihnachtsdekoration aus Israel, Schmuck aus dem Baltikum oder Delikatessen aus Italien, Griechenland oder Frankreich. Beim Onlinevoting "European Best Christmas Markets" landete der Essener Markt im letzten Jahr auf dem 6. Platz. Das lockt viele Besucher aus den Nachbarländern.

Viele Besucher schauen sich auch heute schon interessiert an den vielen Ständen mit Schmuck, Delikatessen oder Kunsthandwerk um. Und hier und da landen auch schon kleinen Einkäufe in den Beuteln. Vielleicht schon die ersten Weihnachtsgeschenke?

Über dieses Thema berichten wir am 17.11.2024 auch in den WDR2-Hörfunk Nachrichten und in der Lokalzeit Ruhr.