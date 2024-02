Vierjähriger bei Sturz aus dem Fenster schwer verletzt

Es waren dramatische Minuten. Das Kind fällt am Montagnachmittag aus dem Fenster. Rettungsdienst und Notarzt sind schnell am Unglücksort. Sie kümmern sich intensiv um den Vierjährigen. Das Kind liegt auf dem Rasen vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gahmen in Lünen. Schwere Verletzungen müssen versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber wird angefordert. Nachbarn und viele Kinder beobachten das Ereignis. Am Ende wird der Junge mit einem speziellen Kinderkrankenwagen in die Klinik gefahren.

Keine Straftat - sagt die Polizei Dortmund

Am Dienstag hat die Polizei mitgeteilt, ihre Ermittlungsergebnisse mitgeteilt: Das Kind hielt sich alleine in seinem Zimmer auf. Es ging dann zum Fenster, kletterte in die Höhe und öffnete das Fenster. Beim Herauslehnen auf dem Fenstersims verlor der Junge offenbar das Gleichgewicht. Es ist der vierte Stock. Er fiel etwa 12 Meter tief. Laut Polizei liegt keine Straftat vor, deshalb werde auch nicht weiter ermittelt.

