Lachgas-Konsum ist noch fast überall legal

Lachgas wird in der Regel aus Flaschen in Luftballons gefüllt und aus den Ballons eingeatmet. Es zählt zu den sogenannten Legal Highs, also zu den Drogen, die straffrei konsumiert werden können. Lachgas fällt nicht unter das Betäubungsmittelschutzgesetz. Es ist völlig legal.

Lähmungen und Erfrierungen möglich