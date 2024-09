"Viel mehr als eine Show": "Urbanatix" stellt neue Show in Essen vor

"Urbanatix" ist eine wilde Mischung aus Artistik, Tanz, Parkour, Biken, Videoperformance und Live-Musik. Das Besondere: Auf der Bühne stehen zwar auch einige Profi-Artisten aus der ganzen Welt. Vor allem aber Talente aus dem Ruhrgebiet.

"Urbanatix" zum zweiten Mal in Essen

Vorfreude auf "Urbanatix": Regisseur Eggert (3. v.l.) und Choreografin Nowakowski

"Urbanatix" gibt es seit 2010. Erfinder und Regisseur Christian Eggert wollte damit das Können und die Kreativität der Jugend im Ruhrgebiet auf die Bühne bringen. Seine Idee wurde zu einem großen Erfolg, viele der Shows in den letzten Jahren waren ausverkauft. Lange waren sie in der Bochumer Jahrhunderthalle, im letzten Jahr dann der Wechsel in die Grugahalle in Essen. " Wir fühlen uns hier sehr wohl ", sagt Eggert.

Für ihn ist "Urbanatix" " viel mehr als eine Show ". Die Artisten sucht er auf Festivals in der ganzen Welt aus. Speziell müssen sie sein, bereit neue Wege zu gehen. Die lokalen Talente finden die Showmacher unter anderem an ihrer Trainingsstätte, dem "Open Space" in Bochum.

Größere Bühne, bessere Sicht

Nach der Premiere letztes Jahr in der Grugahalle gibt es in diesem Jahr einige Veränderungen. Die Bühne wird größer, als im letzten Jahr. Die LED -Leinwand dahinter auch. Außerdem wird eine Tribüne aufgebaut, damit auch die Zuschauer weiter hinten gut sehen können. " In diesem Jahr geht es viel darum, nicht erwachsen werden zu wollen ", sagt Regisseur Eggert, " und die Show wird sehr viel Humor haben ".