Street-Art-Show "Urbanatix" zieht nach Essen

Umzug nach Essen

Für den Umzug gibt es einfache Gründe: Die Veranstalter der Bochumer Jahrhunderthalle wollten die Show nicht mehr ausrichten, sagt Urbanatix-Macher Christian Eggert. Ihm sei da nur die Suche nach einem neuen Veranstalter geblieben - und der hat dann einen Vertrag mit der Grugahalle in Essen.

In Essen bieten sich den Künstlern und Choreographen ganz neue Möglichkeiten. " Die Zuschauer sitzen sich hier gegenüber, wir mit der Bühne in der Mitte, da können sich die Zuschauer auch gegenseitig anfeuern ", so Christian Eggert. In der Jahrhunderthalle saßen die Zuschauer anders. Für den Urbanatix-Macher ist die Situation in der Grugahalle sehr reizvoll.

Platz für mehr Zuschauer

Und: es passen mehr Zuschauer rein. Für dieses Jahr ist die Grugahalle die Heimat der Urbanatix-Künstler. Wie es im nächsten Jahr weiter geht, steht noch nicht fest. Aber: " Warum sollten wir die Halle wieder verlassen, wenn die Show hier erfolgreich ist? ", fragt Christian Eggert.

Ohnehin fühlt sich Urbanatix im ganzen Ruhrgebiet zu Hause. Die Trainingsstätte "Open Space" bleibt weiter in Bochum. Die Künstler treten zum Beispiel auch in Herne oder bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen auf.

Künstler froh nach langer Pause auftreten zu können

Vier lange Jahre gab es keine Urbanatix-Show mehr. So lange ging die Corona-Pause für die Künstler. Ende Dezember ist das endlich vorbei.