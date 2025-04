Ein Bild, das es am Duisburger Innenhafen samstags zu Sonnenaufgang eher selten gibt: Mehrere tausend Menschen treffen sich in den frühen Morgenstunden, um von hier aus zu einer Wanderung quer durchs Ruhrgebiet zu starten. Auch vom Landschaftspark Duisburg-Nord sowie von der Klönnewiese starten ab dem frühen Morgen bis zum Mittag Menschengruppen zeitversetzt ihre Wanderroute.

Route quer durchs Ruhrgebiet

Nadine Brodoch aus Gelsenkirchen und ihre Freunde haben sich für die 30 Kilometer-Wanderung angemeldet. Sie nimmt zum fünften Mal am Mammutmarsch teil. "Es macht total Spaß, mit der ganzen Truppe zu laufen und dabei das Ruhrgebiet zu erkunden." Die Routen führen durch die Natur, aber beinhalten auch typische Industriekulissen, wie beispielsweise die Zeche Zollverein in Essen oder den Tetraeder in Bottrop.

Wenn alles klappt, laufen die Wanderer am Nachmittag im Landschaftspark Duisburg-Nord in das Ziel ein. Die 30-Kilometer-Distanz beispielsweise soll in vier Stunden zu schaffen sein. Beim Mammutmarsch gibt es jedoch bewusst keine Ehrungen. "Es geht hier nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern darum, dass möglichst viele Menschen mitlaufen und Spaß an den Wanderungen haben" , erklärt Kalle Eberhardt. Er ist aus Berlin nach Duisburg gekommen und gehört zu den Gründern des Mammutmarsches.

Mammutmarsch NRW mit 100 KM im Juli

Der Mammutmarsch findet zum sechsten Mal im Ruhrgebiet statt. Das Konzept aus Berlin gibt es inzwischen in vielen deutschen Städten – aber auch im Ausland. Der nächste Marsch in der Region ist am 19. Juli. mit dem Startort Essen Grugapark. Dann beträgt die längste Distanz sogar 100 Kilometer quer durch Nordrhein-Westfalen.

