Das Verbrechen in einer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung hatte im Februar in Oberhausen Entsetzen ausgelöst. Beide, der 28-jährige Täter und das 22 Jahre alte Opfer, waren dort beschäftigt.

Unbewegt, still, den Blick starr nach unten gerichtet. So nahm der 28-jährige Angeklagte am Dienstag das Urteil des Duisburger Schwurgerichts auf. Den ganzen Prozess über hat er geschwiegen. Was am 27. Februar in einem Gebüsch auf dem Gelände der Oberhausener Behindertenwerkstatt geschehen ist, dazu sagte er kein Wort.

So warteten die Eltern der getöteten jungen Frau, die als Nebenkläger am Prozess teilnahmen, vergeblich auf eine Erklärung. Warum ihre Tochter sterben musste, darauf gab es vor Gericht keine Antwort.

Motiv bleibt unklar

Dass der junge Mann, der ihnen im Prozess gegenüber saß, der Täter ist, daran gibt es keinen Zweifel. Offenbar hatten er und die junge Frau in der Werkstatt miteinander angebandelt. Liebesbriefe der 22-Jährigen deuten darauf hin.

Am Tattag wurden beide beobachtet, als sie in der Mittagspause herumalberten und dann miteinander in einem Gebüsch verschwanden. Doch nur der junge Mann kam eine Viertelstunde später wieder heraus.