Fan-Randale in Gelsenkirchen: "Von jetzt auf gleich ging es los"

In der Arminstraße in Gelsenkirchen sieht es auf den ersten Blick aus, als sei nichts geschehen. Vor dem "Steakhaus Hirt", vor dem alles begonnen hat, sind die Möbel weggeräumt und die Rollläden runter. Die Schlägerei unter englischen und serbischen Fußball-Fans sorgt aber in der kleinen Straße am Rande der Innenstadt noch für reichlich Gesprächsstoff.

Erst friedlich gefeiert, dann plötzlich Randale

Gaststätte "Hirt" ein Tag nach der Schlägerei zwischen Fußball-Fans

"Jeder zweite Kunde fragt mich, ob es allen gut geht," sagt Nicole Simoneit. Sie war quasi live mit dabei, arbeitet im Café "Pabst" , das gegenüber der Gaststätte liegt, in der sich die Fußball-Fans getroffen haben. Sie hat erstmal nur gesehen, wie alle draußen standen, ihr "Bierchen getrunken " und gefeiert haben. "Von jetzt auf gleich" ging es dann los, sagt sie.

Tische und Stühle flogen auch im Café gegenüber

Innerhalb weniger Sekunden herrschte Chaos, viele Leute seien plötzlich weg gerannt. Vor dem Café saßen noch Gäste, erzählt Nicole Simoneit. Die habe man schnell drinnen in Sicherheit gebracht, denn die Schläger seien auch zu ihnen rübergekommen: "haben dann unsere Stühle genommen, unsere Tische genommen, die Tassen - es wurde alles geschmissen, was die hatten."

Einige saßen blutend auf dem Boden

Es gab offenbar auch Verletzte, Nicole Simoneit hat einige Fans blutend auf dem Boden gesehen. Sie haben gesessen und teilweise auch dort gelegen, sagt sie.

An einem Stuhl aus dem Café sind die Spuren von Sonntagnachmittag noch zu sehen. Blut an der Lehne. Das Café bewahrt den Stuhl noch auf, falls die Polizei nach möglichen Beweisen fragt.

Blut und Scherben weggemacht

Metin Oksal hat Blut und Scherben vor seinem Laden weggemacht

Auch Metin Oksal hat noch Spuren der Schlägerei mitbekommen. Blut und Scherben lagen an seiner Änderungsschneiderei, direkt neben der Gaststätte, in der die Schlägerei begonnen hat. Schnell hat er alles sauber gemacht als er am Sonntag zu seinem Geschäft genommen ist, erzählt er.

Die prügelnden Fans und die fliegenden Stühle hat er nicht gesehen. Er findet schade, dass so etwas passieren muss - " das ist doch nicht menschlich," sagt Metin Oksal.

Die Polizei kann zum Hintergrund der Schlägerei noch nichts sagen. Neun Fans, acht serbische und ein englischer, wurden in Gewahrsam genommen, erhielten eine Strafanzeige und für alle weiteren EM Spiele Stadionverbot.