Snackfabrik-Mitarbeiter streiken in Schwerte

In einer großen Veranstaltungshalle in Schwerte kommt immer wieder ohrenbetäubender Lärm auf. Dafür sorgen die Mitarbeiter des Unternehmens Intersnack. Sie tragen gelbe Streikwesten und rote Kappen. Außerdem haben sie Tröten und Pfeifen dabei.

Rund 200 Mitarbeiter von Intersnack haben sich in einer Schwerter Veranstaltungshalle getroffen.

Das Werk in Schwerte wollen sie gemeinsam für 24 Stunden lahmlegen. Normalerweise stellen sie hier Nüsse oder Erdnuss-Flips für Discounter, Supermärkte und Lebensmittelunternehmen her. Am Montag stehen die Bänder still. "Der Produktionsausfall wird damit deutlich größer sein als beim Auftakt-Warnstreik im Sommer“ , sagt NGG -Gewerkschaftssekretär Samir Boudih.

Gewerkschaft fordert mindestens 360 Euro mehr pro Monat

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG ) fordert 9,9 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 360 Euro mehr pro Monat für alle Mitarbeiter. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie ( BDSI ) dagegen hält die Warnstreiks für "vollkommen unbegründet und restlos überzogen." Die Arbeitgeberseite habe eine Erhöhung um insgesamt 5 Prozent in zwei Stufen angeboten.

Samir Boudih ist Gewerkschaftssekretär der NGG in Dortmund.