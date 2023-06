Am Harkortsee gibt es jetzt Rastplätze für Radler

Plätze mit Kunst und Spielflächen

Zwei Tische mit den dazugehörigen Bänken stehen auf der Wiesenfläche, die die Stadt Wetter direkt unterhalb der Burgruine am Harkortsee zum Rastplatz umgestaltet hat. Fahrradständer gehören ebenfalls dazu, genau so wie eine lange Schlange aus Holz. Die soll die Radler nicht beißen, sondern Kinder können auf ihr balancieren.

Das Ehepaar Aben macht Pause am Harkortsee

Es ist einer von zwei neuen Rastplätzen am Ruhrtalradweg entlang des Harkortsees. Auf beiden Plätzen hat die Stadt Wetter künstlerische Stahlelemente mit verschiedenen Motiven aufgestellt. Beide haben Wetteraner Bezug. So ist auf dem einen Element die Fassade der Burgruine in Wetter zu sehen. Auf dem anderen eine mobile Dampfmaschine, wie sie von Friedrich Harkort entwickelt wurde.

Rastplatz soll zu Abstecher in die Stadt locken

"Das ist Wetteraner Historie pur" , sagt Bürgermeister Frank Hasenbein, "natürlich wollen wir mit den Kunstwerken auch ein bisschen auf unsere Stadt aufmerksam machen." Auf den Rastplätzen sollen in Kürze noch Infotafeln zu Geschichte und touristischen Highlights in der Stadt aufgestellt werden.

Der Verlauf des Ruhrtalradwegs vom Sauerland ins Ruhrgebiet

Die Stadt nutzt damit den Ruhrtalradweg als eine Art Werbefläche für sich selbst. Natürlich, so Frank Hasenberg, möchte man in Zukunft ein paar Radler mehr von der Route locken, damit sie sich zum Beispiel die Burgruine oder die beschauliche Altstadt von Wetter anschauen können: "Wir haben ja einiges zu bieten."

Kleiner Störfaktor: Gänsekot

Das Ehepaar Aben hat zumindest schon mal ein bisschen angebissen. "Die Aussicht über den See an dieser Stelle ist toll, aber auch der Blick auf die Burgruine" , meint Barbara Aben. "Ich find's hier ganz schön, nur die Gänse könnten ihre Hinterlassenschaften woanders lassen" , sagt sie mit Blick auf den Kot der vielen Graugänse.

Ein Wunsch, der aber kaum zu erfüllen sein wird, denn die Gänse fühlen sich am Harkortsee überall wohl - auch an den neuen Radfahrerrastplätzen. Von denen sollen übrigens in anderen Städten am Ruhrtalradweg noch weitere hinzu kommen. Und übrigens: Natürlich durfen auch Wanderer hier Rast machen.

