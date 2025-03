Karius und Schalke gut drauf - Breitenreiter kommt mit weißer Weste

"Risiko" Karius zahlt sich bisher aus

Dabei brachte die Verpflichtung einige Risiken mit sich. Von Juli 2024 bis Mitte Januar war Karius nach zwei Jahren in Newcastle vereinslos. Auf der Insel kam der 95-fache Bundesliga-Profi in zwei Spielzeiten nur auf zwei Einsätze. Mehr als zwei Spiele absolvierte Karius zuletzt in der Saison 2020/21 für Union Berlin (5). Schalke ist für Karius die große Chance, nach fünf Jahren mal wieder als Nummer Eins in einer Profi-Liga Fuß zu fassen.

Wie es für den ehemaligen Champions-League-Finalist nach der Rückrunde weitergeht, ist noch offen - sein Vertrag läuft erst einmal bis Sommer. "Wir müssen ihm und uns etwas Zeit geben" , sagte van Wonderen. Aktuell gebe es keine konkreten Gespräche über eine Verlängerung, der Verein wolle die Entwicklung der kommenden Spiele abwarten.

Breitenreiter kehrt nach Schalke zurück

Für van Wonderen ist das Spiel am Freitag die große Chance sich mit drei Siegen in Serie zum ersten Mal in seiner Zeit als Schalke-Trainer eine gewisse Ruhe zu erarbeiten. "Wir wollen so bald wie möglich die 40 Punkte holen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Für den Verein ist es auch wegen der finanziellen Situation wichtig, höher in der Tabelle zu kommen" , sagte van Wonderen am Donnerstag.

Auch gegen die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hannoveraner (2 Siege, 6 Unentschieden) kann der 56-Jährige wieder auf die Unterstützung des Schalker Anhangs bauen. Beim Sieg in Berlin waren zuletzt um die 25.000 Gästefans mit dabei.

Hannovers aktueller Trainer Andre Breitenreiter als Trainer von Schalke 04

Einer, der diese Kulisse bestens kennt, steht beim Gegner an der Seitenlinie. Hannovers Trainer André Breitenreiter coachte Schalke in der Saison 2015/16 - damals unter anderem Spieler wie Leroy Sané, Leon Goretzka, Klaas-Jan Huntelaar oder Julian Draxler. "Auf Schalke zu spielen und zurückzukehren, ist immer etwas besonderes. Wenn man auf Schalke mal gewesen ist, dann bekommt man die Atmosphäre und die Kultur des Vereins mit, wenn man sich damit identifiziert ", sagt Breitenreiter.

