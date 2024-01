Polizei Dortmund ermittelt mit neuer Einheit in Cold Case aus 1991

Die Dortmunder Ermittler haben in einem 33 Jahre alten Fall, dem Mord an Heike Kötting, 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Das berichtet die Staatsanwaltschaft in Dortmund am Dienstag. Die 28-jährige Frau war am 25. Februar 1991 von Einbrechern in Dortmund-Scharnhorst umgebracht worden.

Ihre Mörder hätten Ortskenntnisse gehabt und gewusst, dass die 28-Jährige einen größeren Geldbetrag im Haus aufbewahrt habe, teilten die Ermittler mit. Sie gehen sogar davon aus, dass sich Mörder und Opfer gekannt haben. Der rote Kleinwagen des Opfers war gestohlen und später in Frankreich auf einer Autobahnraststätte entdeckt worden.

Neue DNA-Spuren im Mordfall Heike Kötting

Die Polizei verwahrt alte Beweismittel wie Blutspuren, Haare, Gegenstände, die beim Opfer gefunden wurden. Offenbar gibt es einen Gegenstand, an dem mit neuerer Technik DNA -Spuren entdeckt wurden. Sie sollen neue Erkenntnisse über den Tod der Dortmunderin bringen.

Polizei will Infos zu alten Fällen veröffentlichen

Über diesen Fall und viele andere will die Polizei am Freitag informieren. Unter anderem, wie sie bei den alten Fällen vorgeht und warum sie gute Erfolgsaussichten für sie sieht. Außerdem hat sie die ZDF Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" eingeschaltet. In der nächsten Sendung wird der alte Fall aus Scharnhorst aufgegriffen.

Unsere Quellen:

Staatsanwaltschaft Dortmund

dpa

Über dieses Thema berichtet der WDR am 09.01.2024 auch im Radio auf WDR 2.