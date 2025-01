Borussia Dortmund: Klub-Chefs treffen sich in Salzburg mit Kovac

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken reisten am Montag nach Salzburg, wo der Kroate mit seiner Familie lebt. Das meldeten die Ruhr Nachrichten und der SID am Montag. Der Verein wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

In der vergangenen Woche hatte der BVB Trainer Nuri Sahin nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna entlassen. Zuletzt beim 2:2 in der Bundesliga gegen Werder Bremen betreute Interimstrainer Mike Tullberg die Mannschaft, der Däne wird auch mindestens noch für das Königsklassen-Duell am Mittwoch (21 Uhr) gegen Schachtar Donezk auf der Bank der Dortmunder sitzen.