Mit Selbstvertrauen durchs Leben gehen

Klassenlehrer Christoph Koch unterrichtet MindOut

Klassenlehrer Christoph Koch hat sich an der TU Dortmund für das Pilotprojekt schulen lassen. In 13 Unterrichtseinheiten lernen seine Schüler Strategien, vor allem in praktischen Rollenspielen und Übungen, den stressigen Alltag zu meistern. "Ich will ihnen Werkzeuge an die Hand geben, damit sie mit Krisen, Frustrationen und Niederschlägen umgehen können" . Viele seien starken Reizen ausgesetzt, vor allem in sozialen Medien, und würden sich ständig mit anderen vergleichen. Ein Druck, der dazu führe, dass sich viele schlecht fühlen. "In vielen Situationen denke ich, dass ich nicht gut genug bin" , meint die Zehntklässlerin Josefine. "Hier habe ich gelernt, dass es einfach nur eine Stimme im Kopf ist, die man ignorieren sollte". Andere Mitschüler haben einen Weg gefunden, mit Streit umzugehen. Einfach durchatmen, einen Moment aus dem Raum gehen und sich abreagieren, das helfe tatsächlich.

Projekt soll es auch an anderen Schulen geben

Bislang wird MindOut nur in Oberhausen umgesetzt. Psychologen der TU Dortmund begleiten das Pilotprojekt wissenschaftlich. In Irland wurde es konzipiert, dort wird es seit 2018 erfolgreich umgesetzt. In diesem Jahr soll MindOut an weiteren Schulen in NRW starten.

