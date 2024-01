Zeitungsbote mit Kalaschnikow angeschossen: Hohe Haftstrafe

Dabei verletzte er den Zeitungsboten schwer. Der Oberhausener hatte zuvor Schießübungen mit der Maschinenpistole gemacht. Er ist bereits wegen eines Totschlags vorbestraft. Ob ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung droht, ist noch unklar.

Kaum durchschaubarer Einzeltäter

Das Urteil ist am Dienstagnachmittag in einem Prozess am Landgericht Essen gefallen, der seit Anfang September läuft. Der Verurteilte gilt als ein kaum zu durchschauender Einzelgänger, so beschrieb eine Psychiaterin den Täter.

Knapp ein Jahr ist es her, als der 33-Jährige nachts auf einen Zeitungsboten der WAZ geschossen hat. Auf einer abgelegenen Wiese in Hattingen soll er mit einer in Deutschland verbotenen Kalaschnikow Schießübungen veranstaltet haben.

Zwei Schüsse in den Oberarm

Das geparkte Auto des 33-Jährigen, der befürchtete, entdeckt zu werden, stand dem Zeitungsboten im Weg. Er wurde auf den Schützen aufmerksam – kurz darauf trafen ihn zwei Schüsse am Oberarm. In der Folge wurde der Zeitungsbote schwer verletzt, der Täter flüchtete vom Tatort.

