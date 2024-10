Duisburg: Krankenhaus weist Kind nach Suizidversuch ab

Ein erschütternder Fall aus Duisburg verdeutlicht die dramatische Lage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Der achtjährige Finn wird nach einem Suizidversuch ins Bertha-Krankenhaus gebracht – das einzige Duisburger Krankenhaus mit einer Kinderpsychiatrie. Doch die Ärzte stuften seine Situation als "nicht akut“ ein. Die Familie bleibt in dieser extrem belastenden Situation allein zurück.

Suizidversuch und Hilflosigkeit der Familie

Am 29. Juni eskaliert die Situation: Finn leidet an Depressionen und ist an diesem Tag schon mehrfach ausgerastet. Plötzlich verschwindet er in seinem Kinderzimmer und schließt die Tür. Als seine Großmutter ihn sucht, steht Finn auf dem Fensterbrett und will sich das Leben nehmen. Im letzten Moment greift seine Großmutter Kerstin Schiek ein, zieht ihn zurück und alarmiert den Rettungsdienst. "Immer wieder hat Finn gerufen, dass er sich umbringen will. Das war ganz schlimm" , erzählt sie.

Die Sanitäter bringen Finn ins Bertha-Krankenhaus, wo aufgrund des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten eigentlich die Pflichtversorgung bei Suizidversuchen gilt. Doch Finn wird nicht stationär aufgenommen. Seine Großmutter ist fassungslos: "Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Warum nimmt diese Klinik das Kind nicht auf?"

Überlastung der Kliniken – steigende Zahlen seit Corona