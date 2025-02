Den Grundstein haben sie vor sechseinhalb Jahren gelegt – jetzt ist der Tempel des Sri Kanakathurka Ambal Aalavam Schwerte e.V. fertig.

Shankarstan Jeyanthinatha aus Schwerte

Shankarshan Jeyanthinatha ist ein Sohn des Hauptpriesters. Er trägt heiliges Wasser in einem Gefäß auf seinem Kopf durch den Tempel. Mit diesem Wasser werden die Götterstatuen übergossen. So absorbieren sie, nach hinduistischer Tradition, Energie, die sie dann ausstrahlen und an die Gläubigen abgeben können.

Wasser aus der Ruhr mit Energie aufgeladen

Schon in den vergangenen Tagen haben Priester Wasser aus der Ruhr in Schwerte geholt und es nach hinduistischen Ritualen zu " heiligem Wasser " gemacht – sie haben dafür zum Beispiel Mantras gesprochen und Gewürze im Feuer verbrannt.

Handgefertigte Statuen aus Sand, Wasser und Zement

Tempelbauer aus Indien haben hier in den vergangenen Jahren Statuen von Göttern, Tieren und Dämonen kunstvoll angefertigt. In unzähligen Schichten haben sie eine Mischung aus Sand, Wasser und Zement aufgetragen und die Statuen mit Kupferdrähten stabilisiert.

Die Hauptgöttin des Schwerter Hindu-Tempels: Sri Kanakathurka

Der Tempel ist der Hauptgöttin Sri Kanakathurka gewidmet. Sie steht in der Mitte. Nach dem Glauben der Hindus verleiht diese Göttin den Gläubigen vor allem Mut. Um sie herum gibt es in dem Tempel neun weitere Gottheiten. Alle haben bestimmte Bedeutungen – sie stehen zum Beispiel für Glück, Wissen, Reichtum oder Wärme.

Kuh bringt Glück

Kühe werden in Indien verehrt. Sie gelten als heilig. Und weil sie im hinduistischen Glauben auch Glück bringen, wird am Ende der Einweihung eine Kuh durch den Tempel geführt.

Die Kuh gilt in Indien als heilig. Sie wird bei der Einweihung einmal durch den Tempel geführt. Das bringt Glück, glauben die Hindus.

Gobinaath Suntharalingam ist der Vorsitzende der Gemeinde. Er ist stolz, dass die Mitglieder, die aus ganz Deutschland kommen, jetzt in diesem prachtvollen Tempel ihren Gottesdienst - ihre Puja - abhalten können.

Tempel-Türen stehen allen Interessierten offen

Die Hindu-Gemeinde in Schwerte hatte 1985 einen der ersten Hindu-Tempel in Deutschland gebaut – im Hinterhof einer ehemaligen Fabrik. Dieser Tempel ist mittlerweile aber zu klein. Deshalb jetzt der Neubau. Der hat Platz für etwa 500 Gläubige. Und der Vorsitzende der Schwerter Hindu-Gemeinde lädt alle Interessierten ein: in dem neuen Tempel sei jeder willkommen.

Unsere Quellen:



Reporterin vor Ort

Über dieses Thema haben wir auch am 10.02.2025 auf WDR2 in der Lokalzeit aus Dortmund berichtet.