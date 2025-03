Der ehemaliger Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates, Tarik S. ist am Donnerstag zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Duisburger Schwurgericht sahen es als erwiesen an, dass sich der 30-Jährige bereiterklärt hat, einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration zu verüben.

Im Oktober 2023 wurde der Mann in seiner Wohnung in Duisburg festgenommen. Er soll geplant haben mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge zu fahren. " Sein Ziel war es, eine große Zahl Menschen, die er als Ungläubige betrachtete, zu töten ", sagte Richter Mario Plein bei der Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

