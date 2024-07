Dortmund vor dem EM-Halbfinale: 100.000 englische und niederländische Fans erwartet

Insgesamt 100.000 Fans erwartet die Stadt Dortmund heute in der Innenstadt. Davon allein rund 80.000 aus den Niederlanden. Schon um 13 Uhr öffnet deshalb der Friedensplatz seine Türen, wo es am Abend auch ein Public-Viewing geben wird. Ab 14.30 Uhr startet das Programm für die niederländische Fans am Fan-Meeting-Point an der Kampstraße. Um 16.45 Uhr wollen die Oranje-Anhänger dann mit einem Fanmarsch von der Kleppingstraße zum Stadion ziehen. Die Polizei rechnet dort mit bis zu 80.000 Menschen.

Im Westfalenpark werden wieder zusätzliche Flächen geöffnet, um für bis 43.000 Besucher Public-Viewing anzubieten. Im Park spielt ab 17 Uhr auch die "Hermes House Band".

Niederländische Fans feiern auf dem alten Markt in Dortmund