" Ich will helfen, jedem ", sagt Asen Asenov über seine Rettungstat einen Tag zuvor. Er steht am Dienstag draußen vor dem Mehrfamilienhaus, an dem es tags zuvor zu einem Großbrand gekommen ist. "I ch hätte mich schlecht gefühlt, wenn ich nicht geholfen hätte ", sagt der 49-Jährige, " wir sind im Haus wie eine Familie."

Seit 2019 lebt Asenov mit seiner Familie in dem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung der Familie im zweiten Stock grenzt direkt an die des Brandesortes.

Großbrand im Süden von Recklinghausen

Die Brandspuren am Gebäude, in dem die Wohnung sich befindet.

Am Montagmittag gegen 12 Uhr kommt es in einem Mehrfamilienhaus an der Baumstraße in Recklinghausen zu dem Großbrand. Das Feuer ist in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Ein Mann wird dabei lebensgefährlich verletzt. 15 weitere Personen erleiden wohl eine Rauchgasvergiftung. Mehrere Löschzüge, vier Notärzte und acht Rettungswagen rückten in der Folge aus. Der Einsatz dauert zwei Stunden.

Asen Asenov wird zum Lebensretter

Dass niemand während des Brands ums Leben gekommen ist, liegt auch an Asen Asenov. Er erzählt, er kommt an diesem Montagmittag gerade vom Einkaufen zurück. Während er und seine Frau die Einkäufe ausräumen, hören sie eine Explosion. Asenov schaut Richtung Balkon, der sich auf der Rückseite des Hauses befindet.

Der 49-Jährige sieht Flammen und Rauch aus der Nachbarwohnung hervorsteigen. Der gebürtige Bulgare rennt raus auf den Hausflur. " Ich habe instinktiv gehandelt, nicht darüber nachgedacht und die Tür bei meinem Nachbarn eingetreten ", sagt er. Sofort sei ihm Rauch entgegengekommen. Sein Nachbar habe um Hilfe gerufen. " Da stand für mich fest: Ich muss ihm helfen ."

Seine Frau und sein Sohn reichen ihm eine Decke und ein nasses Handtuch. Asen Asenov findet seinen Nachbarn wach aber liegend auf dem Boden im Wohnzimmer vor.

" Ich habe die Decke auf ihn gelegt, habe gesehen, dass er Verbrennungen hatte und ihn rausgetragen ", sagt Asen Asenov. Asenov kann seinen Nachbarn rechtzeitig retten. Zwei Minuten später sei es zu einer weiteren Explosion gekommen. " Ich bin einfach nur froh, dass ich rechtzeitig da war ", sagt er.

Während Asenov seinen Nachbarn rausträgt, alarmieren seine Frau und sein Sohn die anderen Hausbewohner. Der Nachbar habe trotz Verbrennungen fit gewirkt. Asenov habe mit ihm sprechen können. Anschließend sei der Betroffene in ein Krankenhaus gebracht worden.

Brandursache noch unklar – vier Wohnungen gesperrt

Was genau den Brand in dem Mehrfamilienhaus verursachte, ist bislang nicht bekannt. Polizeiermittlungen laufen noch an. Die Wohnung, in der es gebrannt hat, ist unbewohnbar. Vier weitere sind inzwischen gesperrt worden. In Zusammenarbeit mit der Stadt erhalten die Betroffenen übergangsweise eine alternative Unterbringung.

Asen Asenov wisse noch nicht, wo seine Familie und er untergebracht werden. Das sei gerade auch nicht so wichtig. "Ich würde mir nur wünschen, dass ich herausbekomme, in welchem Krankenhaus mein Nachbar liegt", sagt Asen Asenov. "Ich will doch wissen, wie es ihm geht". Zumindest der eigenen Familie scheint es aber nach den Untersuchungen entsprechend gut zu gehen.