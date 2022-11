Geldautomat in Marl gesprengt: Täter auf der Flucht

In Marl-Polsum haben Unbekannte am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen konnten beobachten, wie drei maskierte Personen den Vorraum einer Bankfiliale betreten haben. Die drei hatten Stirnlampen auf. Ein vierter Täter hat in der Zeit in einem dunklen Auto, vermutlich ein Audi mit Gelsenkirchener Kennzeichen, vor der Bank gewartet.

Nach der Sprengung sind alle vier Täter in dem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gelsenkirchen-Hassel geflüchtet, erklärt die Polizei. Sie hat per Hubschrauber nach ihnen gefahndet, allerdings erfolglos. Ob die Täter Beute gemacht haben, kann die Polizei noch nicht sagen.

Polizei bittet um Hinweise zur Geldautomaten-Sprengung

Die Räume der Bank wurden durch die Sprengung erheblich beschädigt. Das Gebäude ist aber nicht einsturzgefährdet, heißt es. Die Polizei bittet Zeugen, die Bilder oder Videos im Zusammenhang mit der Geldautomaten-Sprengung gemacht haben, im Hinweisportal des Landeskriminalamts hochzuladen.

