Jüdische Synagoge in Unna feierlich eröffnet

In Unna hat die Jüdische Gemeinde "ha Kochaw" (hebräisch für Stern) am Donnerstag (04.07.2019) ihre neue Synagoge eingeweiht. Zu Gast war neben Vertretern des Zentralrats der Juden auch NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach. Sie ist für Ministerpräsident Armin Laschet eingesprungen, er saß in Paris fest, weil sein Flugzeug nicht starten konnte.