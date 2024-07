Dortmunder Hannibal-Mieter will zurück: "Leben wie in einer Suite"

Der Ruf der Hochhaus-Siedlung „Hannibal“ in Dortmund-Dorstfeld war denkbar schlecht. Die Räumung vor fast sieben Jahren: Spektakulär. Obwohl es viel Ärger gab, will Dimitar Tachkov zurück in den „Hannibal“. Er hat nur gute Erinnerungen an die Zeit dort: " Unsere Wohnung war wie eine Suite. "

Nach Stillstand jetzt Sanierung

Nach langem Stillstand hat vor einigen Wochen die Sanierung der 412 Wohnungen begonnen. In zwei Jahren sollen die Gebäude wieder bezugsfähig sein, verspricht der Frankfurter Immobilieninvestor Forte, der den 50 Jahre alten Gebäudekomplex 2021 übernahm.

Aktuell wird das Gebäude von Asbest und anderen Schadstoffen befreit. Später soll der Hannibal „grün“ werden: Dach, Fassade und Zwischendecken werden gedämmt. Die Häuser bekommen eine neue Heizungsanlage, die mit Bio-Methan betrieben wird. Alle Wohnungen erhalten neue Heizkörper und Bäder.

750 Menschen mussten schnell raus

Rückblick: Ende September 2017 müssen 750 Menschen die Großsiedlung innerhalb weniger Stunden verlassen. Die Feuerwehr sieht den Brandschutz nicht gewährleistet. Der damalige Eigentümer protestiert - erfolglos. Über die Rechtmäßigkeit und die Kosten streiten die Stadt und der Vermieter noch immer vor dem Oberverwaltungsgericht Münster.

Die Menschen werden zunächst in Notunterkünften, später in Ersatzwohnungen, untergebracht. Die meisten von ihnen haben längst den Hannibal-Mietvertrag gekündigt.

Mieter: " Kam mir vor wie eine Suite "

Nicht so Dimitar Tachkov. Er ließ den Mietvertrag nur ruhen und hat deshalb ein Rückkehrrecht. Wie es aktuell in seiner Wohnung in der sechsten Etage aussieht, weiß er nicht. Er war jahrelang nicht mehr dort, hat kein Zutrittsrecht. Aber seine Erinnerungen sind positiv: " Es kam mir vor wie eine Suite. Wir hatten auf der einen Ebene ein großes Wohnzimmer und eine kleine Küche. Und dann gab es eine Treppe zur zweiten Ebene mit Schlafzimmer, Kinderzimmer und Bad ."

Dimitar Tachkov stammt aus Bulgarien und kam wegen des Studiums nach Dortmund. Im Hannibal lebte er mit seinem Bruder.

Wohnung könnte 2026 fertig sein