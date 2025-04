Nach zwei Monaten Bahnsperrung: Aufatmen in Bochum

" Endlich. Wir waren ja zwei Monate völlig abgeschnitten von der Welt ", sagt Helga Czerwinski aus Bochum. Die Rentnerin steht mit ihrem Mann Peter an einer der Haltestellen für den Schienenersatzverkehr. Das Ehepaar fährt gerne spontan in Nachbarstädte, doch das war in den vergangenen zwei Monaten kompliziert.

Leichte Verwirrung an Ersatzhaltestellen

" Die Ersatzhaltestellen hinter dem Bahnhof waren nicht so glücklich. Man wusste gar nicht, welcher Bus kommt, die Anzeigen waren nicht gut ", sagt die Bochumerin. Doch im Laufe der Zeit hatte sich die Situation etwas eingespielt.

Bochum vom Regional- und Fernverkehr abgeschnitten

Fast alle Gleise waren gesperrt

Seit Ende Februar sind fast alle Gleise des Bochumer Hauptbahnhofs gesperrt, ebenfalls am Bahnhof Wattenscheid. Züge des Regional- und Fernverkehrs halten nicht. Nur die S-Bahnlinie S1 fährt, das auch nur unter der Woche. Doch damit soll heute Abend Schluss sein.

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass um Punkt 21 Uhr die Sperrung aufgehoben wird. Bis sich der Fahrplan dann wieder einspielt, auch bei anderen Bahnunternehmen, die Bochum anfahren, kann es aber noch ein paar Stunden dauern, heißt es.

"Die Bauarbeiten laufen nach Plan. Wir investieren hier insgesamt mehr als 30 Millionen Euro." Deutsche Bahn

Modernisierungsarbeiten bei der Bahn

Die Sperrung zwischen Essen und Dortmund war nötig, weil die Bahn ihr Modernisierungsprogramm umsetzt. Dafür wurden Gleise und Weichen erneuert. Außerdem wurde der Ausbau des "RRX" vorangetrieben, also des Rhein-Ruhr Expresses. Dafür muss ein Bahnsteig um satte 55 Meter verlängert werden. Jetzt wurden schon mal die Fundamente gesetzt.

Umsatzeinbußen bei Händlern

Zwei Monate von der Außenwelt abgeschnitten: Hbf Bochum

Die Freude über die Modernisierung hält sich bei Fahrgästen und Ladenbesitzern im Bochumer Hauptbahnhof aber in Grenzen. Die Betreiberin eines Backshops in der Bahnhofshalle spricht von einem Umsatzverlust von fünfzig Prozent in den vergangenen zwei Monaten. Viele Pendler mussten teilweise anderthalb Stunden früher aufstehen, um zu Uni, Arbeit und Co. zu kommen.

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Doch ab heute Abend um 21 Uhr werden die Züge dann wieder in den Bochumer Hauptbahnhof einrollen. Ein Aufatmen ist zu spüren. Allerdings wird das nicht all zu lange anhalten. Denn Anfang September gehen die Bauarbeiten weiter. Dann wieder für fast zwei Monate.

Peter Czerwinski nimmt es gelassen. " Immerhin, ich bin froh, dass der ICE jetzt wieder fährt. Wir fahren nämlich bald in Urlaub, da brauchen wir den Fernverkehr ", sagt der Bochumer und lacht.

Unsere Quellen:



Deutsche Bahn

Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichten wir auch im Radio auf WDR 2 in den Regionalnachrichten Rhein/Ruhr am 25.4.