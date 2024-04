Colani-Ei in Lünen - Wahrzeichen öffnet für Besucher

Silke Becker steht mit ihrer Trauzeugin Silvia Labod am Fuße des Colani-Eis. So nennt die 57-jährige den Turm mit dem ufo-artigen Aufsatz in Lünen Brambauer. Von innen hat sie den höchsten Konferenzraum der Region in 35 Metern Höhe noch nie gesehen und dass obwohl sie jeden Tag mehrfach daran vorbeifährt.

Silke Becker im Traubereich des Colani-Eis.

Seit ein paar Wochen ist klar: Silke Becker wird am 06.04. dort oben heiraten und damit für eine Premiere sorgen: Zum ersten Mal gibt es eine Trauung im legendären Lüner Ufo. Dass es dazu kommt, war Zufall für die 57-jährige.

„Wir wollten eigentlich in eine andere Location und dann hörten wir, dass es ab Januar eventuell das Colani-Ei gibt und das ist für mich persönlich ein Wahrzeichen und daher gab es gar keine Überlegung.“ Silke Becker, zukünftige Braut.

Ufo steht für Industriewandel

Silke Becker wohnt in Lünen-Brambauer und kennt die Metamorphose dieses Ortes – von der Zeche Minister Achenbach hin zum Technologienzentrum LÜNTEC. Dieser Wandel von einem Kohle-Standort hin zum modernen Dienstleistungs-Zentrum wollte Designer Luigi Colani Anfang der 90-er Jahre unterstreichen mit dem eiförmigen Bauwerk auf dem ehemaligen Fördergerüst.

Und so skizzierte er damals das sogenannte Colani-Ei. 1995 war Colanis Entwurf Wirklichkeit geworden und oben auf dem Förderturm wurde der ufo-artige Büroraum eingeweiht. Anfangs als Bürofläche genutzt, ist er bis heute ein anmietbarer Konferenzraum.

Hochzeit im kleinen Rahmen geplant

Silke Becker und ihre Trauzeugin sind eingeladen, ein paar Tage vor ihrer Hochzeit das Ufo zu besichtigen. Im engen Aufzug geht es für die beiden 35 Meter nach oben. Maximale Tragkraft des Lifts: 375 Kilo, Platz haben darin etwa vier Personen. Wegen dieses kleinen Aufzugs sind oben nur 30 Personen gleichzeitig erlaubt. Silke Becker hat ihre Hochzeit daher im kleinen Rahmen geplant. 17 Gäste werden erwartet zur ersten Hochzeit im Ufo.

Rundes Trauzimmer 35 Meter über Lünen

Oben angekommen inspiziert Silke Becker die neu eingerichtete Trau-Ecke im Colani-Ei. Wobei von Ecke keine Rede sein kann. Denn das Bauwerk erzeugt einen runden Raum, der eine 360-Grad-Aussicht auf die Region ermöglicht.

Maximal 30 Personen dürfen gleichzeitig in das Bauwerk.

Im Traubereich steht bereits ein großer Tisch für die Standesbeamtin, vier Stühle für das Brautpaar und die Trauzeugen und weitere 25 Stühle für die Traugesellschaft. Jetzt heißt es Probesitzen für den großen Tag.

„Ich war vorher nie hier oben und ich wusste auch gar nicht, wie die Aussicht hier ist, das ist das erst Mal jetzt für mich und es ist schon sehr beeindruckend.“ Silke Becker

Bald erste Führungen durchs Lüner Ufo

Silke Beckers Hochzeit wird der Startschuss für eine neue Ära im Lüner Ufo: 30 Jahre nach dem Bau können endlich Privatleute in das Colani-Ei in Lünen. Bisher galt hier oben: „Business only“, weil das Gebäude beim Bau Fördermittel bekommen hatte, durften bisher nur gewerbliche Kunden das Ufo nutzen.

Diese Auflagen sind jetzt verjährt. Nach der Hochzeit von Silke Becker plant die Stadt Lünen daher, das Ufo an vorerst einem Tag im Monat für Besucher zugänglich zu machen. Eine erste Führung gibt es am 21. April. Tickets gibt es zunächst an einer Tageskasse.