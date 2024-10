Essen soll den klassischen Städtereise-Zielen in Deutschland den Rang abgelaufen haben? Es wollen mehr Besucher in die Ruhrgebietsstadt, als nach Hamburg, Berlin oder München? - Nein. Ganz so ist es nicht, wie eine Sprecherin der Buchungsplattform erläutert.

Essen hat den höchsten Nachfrage-Anstieg

In einer Online-Befragung konnten Kunden der Buchungsplattform angeben, welche Städte sie im vergangenen Jahr angesteuert haben. Die Liste, die Booking.com daraus erstellt hat, wurde nach Höhe des Anstiegs gegenüber dem Vorjahr sortiert.

Und da steht jetzt Essen ganz oben. Gefolgt von Steibis in Bayern und Herxheim in Rheinland-Pfalz. Auch das nicht gerade bekannte Reiseziele. Berlin, Hamburg und München bleiben auf hohem Niveau stabil. Sie sind damit weiterhin attraktiv für Besucher, verzeichnen aber keine Zuwächse. Essen punktet vor allem mit Natur und Kultur, heißt es in der Begründung.

Ruhr-Tourismus: Fokus auf Industriekultur und urbanem Wandern

Die Villa Hügel aus der Vogelperspektive

Für die Stadt Essen ist das Umfrageergebnis der Buchungsplattform keine Überraschung. " Wir arbeiten seit 2018 kontinuierlich daran, Essen als Entdecker-Ziel zu positionieren" , sagt Oberbürgermeister Thomas Kufen und verweist auf die Mischung aus Natur, Kultur und Urbanität in der Stadt.

So sieht es auch die Ruhr Tourismus GmbH. Seit vielen Jahren arbeite man an einem besseren des Images. Der Fokus liege dabei nicht nur auf Industriekultur, sondern auch auf urbanem Wandern.