Milliardenverlust für Vonovia: Immobilienkrise trifft Unternehmen und Mieter

Trotz zwei Milliarden Verlust im abgelaufenen Quartal ist Vonovia-Chef Rolf Buch zufrieden mit der wirtschaftlichen Lage seines Unternehmens. " Unsere Entwicklung im Quartal zeigt – der Mietmarkt in Deutschland ist auch in unruhigen Zeiten ein stabiles Geschäft. Wir blicken aufgrund der starken Entwicklung in unserem Kerngeschäft weiter positiv ", sagte Buch bei einer Telefonkonferenz am Freitagmorgen.

Der Verlust ergibt sich vor allem aufgrund einer Neubewertung der Gebäude und Wohnungen in Konzernbesitz. Diese sind im Wert gesunken. Vonovias Kerngeschäft hingegen, das Vermieten von Wohnraum, entwickelt sich gut. Deshalb ist das Unternehmen auch so entspannt. Denn die Mieten sind zuletzt gestiegen. Bei knapp 7,60 Euro pro Quadratmeter liegt zurzeit der durchschnittliche Mietpreis. Das ist höher als der Durchschnitt in Deutschland.

Es gibt immer weniger Sozialwohnungen

Besonders stark machen sich gestiegene Mieten bei Sozialwohnungen bemerkbar. Die hatten zuvor eine Preisbindung und waren deshalb verhältnismäßig günstig. Fallen sie aus der Bindung heraus, steigt oft auch der Preis. Wohnungen mit Preisbindung gibt es allerdings in ganz Deutschland immer weniger. Noch rund eine Million Sozialwohnungen gibt es noch. 2006 waren es fast doppelt so viele.

NRW steht bei den Sozialwohnungen noch vergleichsweise gut dar. Auf 100.000 Menschen kommen hier etwa 2.400 Wohnungen mit Preisbindung. Im Vergleich mit anderen Bundesländern haben nur die Stadtstaaten Bremen und Hamburg eine höhere Quote. Allerdings ist auch hier die Anzahl der Sozialwohnungen rückläufig.

Vonovia verhängt Neubau-Stopp