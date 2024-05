"Das ist eine Sauerei": Zechensiedlung in Essen soll abgerissen werden

Ungläubig steht Hevres Becker in ihrem Badezimmer. Vor Kurzem erst wurde es komplett saniert. Ein Durchbruch, eine neue Badewanne, ein neues Waschbecken, neue Fliesen. Alles auf eigene Kosten. Jetzt ist klar: Die Freude über das neue Bad wird wohl nur kurz sein. Das Haus, in dem Becker lebt, soll bald abgerissen werden. " Unfassbar ", sagt sie.

Hat ihr Badezimmer vor Kurzem erst renovieren lassen: Hevres Becker

Wie Becker ergeht es auch ihren Nachbarn in der Siedlung Litterode im Osten von Essen. Sie ist eine typische Zechenhaussiedlung. Viele Bewohner wohnen seit Jahrzehnten hier. Die Nachbarschaft ist einzigartig, sagen sie. Im nächsten Jahr soll alles abgerissen werden. Um Platz zu machen für ein neues Wohnquartier. " Das ist eine Sauerei ", sagt einer der Nachbarn.

Allbau kauft Zechensiedlung von Stadt Essen

Ursprünglich gehörten die Zechenhäuser der Stadt Essen. Sie hat sie im letzten Jahr an die Wohnungsbaugesellschaft Allbau verkauft. Zunächst schien alles so weiterzugehen wie bisher. " Neue Gesichter – aber sonst bleibt alles wie gehabt, wenn der Allbau nun die Bewirtschaftung ihres Hauses übernimmt ", steht in einem Brief, den die Bewohner bekommen haben.

Kurz darauf erfahren sie, dass ihre Häuser bald Geschichte sein sollen. " Das war missverständlich ", räumt Dirk Miklikowski, Geschäftsführer des Allbau ein. " Dass wir hier langfristige Planungen haben, war mit der Stadt Essen schon lange so verabredet. "

Neue Siedlung soll Zechenhäuser ersetzen

Langfristige Planungen heißt: Abriss der Siedlung Litterode und Neubau von sechs Mehrfamilien- und 13 Einfamilienhäusern bis 2028. " Wir stehen mit Blick auf die Klimaschutzanforderungen des Bundes vor Riesen-Herausforderungen, unsere Immobilien klimaneutral zu gestalten ", sagt Miklikowski, " und das wäre an dem Standort nur mit einem unfassbaren Aufwand sicherzustellen ".

Dirk Bolduan und seine Nachbarn wollen um den Erhalt der Litterode kämpfen

Bei den Menschen in der Siedlung löst das Wut, Trauer und Trotz aus. Viele Tränen sind schon geflossen. " Das macht einen fertig ", sagt auch Dirk Bolduan. Er lebt schon lange in der Siedlung. " Man kennt sich über mehrere Generationen, man ist zusammen groß geworden, in die Schule gegangen. " Auch Bolduan hat in den letzten Jahren viel in die Wohnung investiert, die bald abgerissen werden soll.

Nachbarn in Essen wollen sich wehren

Die Wohnungen sind mittlerweile gekündigt. " Da werden wir gegen vorgehen ", sagt Bolduan. Ein Anwalt für Mietrecht macht da aber wenig Hoffnung, er schätzt die Kündigungen als rechtmäßig ein.

Im Internet haben die Bewohner der Litterode eine Petition gestartet. Sie wollen nicht aufgeben und um den Erhalt ihrer Nachbarschaft bis zuletzt kämpfen.

