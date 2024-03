Lernen fürs Abi ohne Ablenkung: Ruheraum in Stadtbibliothek Dortmund

Jeden Morgen um 10 Uhr öffnen sich die Türen der "LernStudioBibliothek". In dem großen Veranstaltungsraum, in dem normalerweise Lesungen stattfinden, treffen sich in den Osterferien nun Schülerinnen und Schüler. Sie wollen sich gemeinsam auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten. Für die 18-jährige Abiturientin Ela Nur Keskin funktioniert das hier viel besser als in den offenen Räumen der Stadtbibliothek.

"Ich schaffe hier viel mehr als drüben. Hier muss ich mich konzentrieren." Ela Nur Keskin (links), Abiturientin

Ela Nur Keskin (links), Abiturientin, bereitet sich auf die Abitur-Prüfungen vor.

Lernen auf Zeit

Das liegt vor allem am Konzept der "LernStudioBibliothek". An den langen Tischreihen können die Schülerinnen und Schüler entweder alleine oder als Gruppe Platz nehmen. Es herrscht absolute Ruhe - wie bei einer Klausur. Und auch das Lernen auf Zeit erinnert an eine Klausur: nach 50 Minuten konzentrierter Arbeitszeit folgen 10 Minuten Pause. Dann wird die Tür wieder geschlossen, der Countdown der Digitaluhr auf 50 Minuten gestellt und die nächste Lernphase, ohne Ablenkung, beginnt.

Bibliothekarin als Aufsicht

Marie Wille ist Bibliothekarin und Initiatorin des Projekts.

Die Idee stammt von Marie Wille. Die 29-Jährige Bibliothekarin und Initiatorin des Projekts kann sich noch gut an ihre Lernphasen erinnern. Mit dem Projekt wollte sie Schülerinnen und Schülern einen Raum und eine Struktur zum erfolgreichen Lernen anbieten.

"Auf einmal ist der Unterricht vorbei und dann ist es total schwer sich zu motivieren, um alleine zu lernen." Marie Wille, Bibliothekarin und Initiatorin

Deswegen ist sie, auch gerne im Wechsel mit anderen Kollegen, die Aufsichtsperson in der "LernStudioBibliothek". Sie geht aber nicht streng durch die Gänge und kontrolliert, ob die Handys aus sind. Da vertraut sie auf die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Und bisher klappt das, sagt die 29-Jährige, auch ganz gut.

Entlastung für die Stadtbibliothek

Während der prüfungsintensiven Phasen sind viele Abiturienten, Studierenden oder Auszubildenden in der Stadtbibliothek und bereiten sich vor. Dadurch kann es schnell auch lauter werden. Der kostenlose Ruhe-Lernraum - mit einer festen Zeitstruktur - kommt daher sehr gut an. Bis 17 Uhr gibt es hier täglich eine konzentrierte Lern-Atmosphäre, die auch motivieren kann. Weil die Nachfrage nach dem Angebot so groß ist, öffnet das Studio zum ersten Mal nicht nur in den Osterferien, sondern für insgesamt drei Wochen.

Über dieses Thema berichtete der WDR am 22.03.2024 in den WDR2 Nachrichten aus Dortmund.