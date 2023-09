VfL Bochum feiert 175 Jahre

1848 - in Bochum ist diese Zahl Kult und steht zum Beispiel auf vielen Autonummernschildern. Stolz sind die Bochumerinnen und Bochumer auf "ihren" VfL - und das sieht man auch in der Ausstellung im Stadtarchiv. Denn die wäre so nie zusammengekommen, wenn die Fans nicht fleissig mitgeholfen hätten.

Fans stellen ihre Sammlungen zur Verfügung

Bernd Kreienbaum hat zum Beispiel einen Teil seiner Sammlung von mehr als 550 VfL-Trikots zur Verfügung gestellt. 55 davon hängen in der Austellung. Das älteste ist von 1959. " Immer nur im eigenen Zimmer muss auch nicht sein, die müssen auch mal an die Luft. Da bin ich ziemlich stolz drauf, die präsentieren zu können ", sagt Kreienbaum.

Die meisten Fotos werden vermutlich von einem Exponat gemacht, das die meisten Fans vorher noch nie gesehen haben: Es ist eine 172 Jahre alte Fahne aus Seide. Sie ist von der Turngemeinde zu Bochum, der Keimzelle des heutigen VfL Bochum.

Normalerweise wird die historische Fahne im klimatisierten Magazin des Bochumer Stadtarchivs aufbewahrt. Sie ist überhaupt erst zum zweiten Mal öffentlich zu sehen.

Ausstellung auch für Nicht-Fußball-Fans

Für den Leiter des Bochumer Stadtarchivs Kai Rawe ist gerade die Beteiligung der Fans etwas tolles: " Als Nicht-Fußball-Fan hält man es gar nicht für möglich, dass jemand solche Dinge aufbewahrt. Dank dieser Sammlungen können wir aber erst richtig eintauchen in die Geschichte des VfL ."

Für Kai Rawe ist der VfL -Gartenzwerg das skurillste Stück in der VfL -Ausstellung. Auch selbst gemachte Fan-Devotionalien von VfL -Fans sind mit dabei. An einer Wand hängen zwei selbstgestrickte VfL-Oberteile in Regenbogenfarben, in Anlehnung an einen ehemaligen Sponsor des VfL .

Kinder werden vor allem vor dem Lego-Nachbau des Ruhrstadions stehen. 2019 hat es der damals 11-jährige Joe Bryant aus Südengland nachgebaut und in Bochum vorgestellt.

Die Ausstellung im Stadtarchiv ist kostenlos und kann zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, am Wochenende von 11 bis 17 Uhr.