Hagrid-Darsteller aus Harry-Potter-Filmen Robbie Coltrane gestorben

Das teilte seine Agentin Belinda Wright der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Demnach starb der gebürtige Schotte, der mit bürgerlichem Namen Anthony Robert McMillan hieß, am Freitag in einem Krankenhaus nahe der schottischen Stadt Falkirk.

"Einzigartiges Talent"

Wright bezeichnete Coltrane als "einzigartiges Talent". Seine Rolle als "Hagrid" habe ihm über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren einen wöchentlichen Strom an Fanbriefen eingebracht, so die Agentin. Als Rubeus Hagrid gab Coltrane den riesenhaften, aber liebenswerten, wenn auch etwas trotteligen Mentor des Zauberschülers Harry Potter, der diesen aus den Händen seiner missgünstigen Pflegefamilie befreit.

Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe zeigte sich von der Nachricht über Coltranes Tod sehr traurig. Der "Hagrid"-Darsteller sei einer der witzigsten Menschen gewesen, den er je getroffen habe, schrieb der 33-Jährige. Er fügte hinzu: "Er hat uns als Kinder am Filmset ständig zum Lachen gebracht."

"Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich"

Potter-Autorin J.K. Rowling würdigte Coltrane in einem Tweet als "unglaubliches Talent, ein absolutes Unikat". "Ich schätze mich mehr als glücklich, ihn gekannt zu haben, mit ihm gearbeitet zu haben und mich mit ihm kaputtgelacht zu haben", so die Schriftstellerin.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch viele Potter-Fans trauerten um den "Hagrid"-Darsteller. Auf sozialen Medien war häufig ein Zitat aus dem Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" zu sehen. "Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich", sagt Harry Potter da zu seinem Freund "Hagrid".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch der britische Schauspieler und Komiker Stephen Fry äußerte sich per Twitter und lobte "die Tiefe, Kraft und Talent" Coltranes. Er fügte hinzu: "Auf Wiedersehen, alter Gefährte, du wirst furchtbar vermisst werden." Fry ist Potter-Fans auch als Stimme der englischen Harry Potter-Hörbücher bekannt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Coltrane spielte auch in den James-Bond-Filmen "GoldenEye" und "Die Welt ist nicht genug" mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle mit. Einer älteren Generation war er vor allem auch durch seine Rolle als Kriminalpsychologe Dr. Eddie Fitzgerald "Fitz" in der Krimiserie !Für alle Fälle Fitz" bekannt, die in Großbritannien unter dem Namen "Cracker" lief. Für seine Darstellung des "Fitz" erhielt er in den Jahren 1994, 1995 und 1996 jeweils die Auszeichnung als bester Schauspieler beim britischen Fernsehpreis Bafta.

Auch viele Potter-Fans trauerten um den "Hagrid"-Darsteller. Auf sozialen Medien war häufig ein Zitat aus dem Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" zu sehen. "Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich", sagt Harry Potter da zu seinem Freund "Hagrid".