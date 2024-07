In Herford soll es eine Explosion gegeben haben

Ermittlungen nach Brand in Herford laufen weiter • Gestern ist ein Feuer in einer Bar in Herford ausgebrochen - die Polizei ermittelt mit einem Großaufgebot in alle Richtungen und sucht Zeugen. Gebrannt hatte die Cocktailbar "Stevia" in der Steinstraße. Es soll mindestens eine Explosion gegeben haben. Nach der Detonation soll eine Person weggelaufen sein. Demnach hatten Anwohner auch von Benzingeruch berichtet, der kurz nach dem Ausbruch des Feuers in der Luft hing. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.