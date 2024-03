Brasilien: Riesen-Anakonda "Ana Julia" tot aufgefunden

Der niederländische Biologe Freek Vonk und seine Kollegen haben die Schlangenart erst im Februar entdeckt. Ein Video, wie er mit der Schlange im Fluss getaucht ist, ging viral.

Der niederländische Biologe Freek Vonk

Am Mittwoch teilte Vonk mit, dass die sieben Meter lange Riesen-Anakonda, mit der er geschwommen ist, am vergangenen Wochenende tot aufgefunden wurde. " Ich bin so traurig und gleichzeitig so wütend! Was für ein trauriger und tragischer Verlust ", schrieb Vonk auf seiner Instagram-Seite.

Der Biologe sagte, er habe gehört, dass das spontan als "Ana Julia" getaufte Tier erschossen wurde. Ob die Schlange getötet wurde, ist allerdings noch unklar. Offenbar laufen nun polizeiliche Ermittlungen.

Größte Schlangenart der Welt

" Da es nicht so viele Riesenschlangen wie diese gibt, ist der Schaden für die Artenvielfalt enorm ", so Vonk. Die Schlange ähnelt zwar anderen bekannten Anakondas, es handelt sich aber um eine genetisch eigenständige Spezies. Erstmals wurden Forschungsergebnisse zu der Unterart in der wissenschaftlichen Fachzeitung "Diversity" veröffentlicht.

Laut der britischen Zeitung "Independent" können die Exemplare bis zu 7,5 Meter lang und knapp 500 Kilogramm schwer werden. Das macht sie zur größten und schwersten Schlangenart, die je gefunden wurde. Die Nördliche Grüne Anakonda soll während der Dreharbeiten zur "Disney+"-Serie "Pole to Pole" mit Will Smith gefunden worden sein.

