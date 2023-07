Welt-Kleinwuchsspiele in Köln: "Hier haben wir Sport auf Augenhöhe"

Jung und alt, Profi und Amateur

Etwa 530 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Ländern treten bei den World Dwarf Games in Köln an. Sie messen sich in 13 Sportarten: Badminton, Basketball, Boccia, Bogenschießen, Fußball, Gewichtheben, Leichtathletik (Sprint, Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskus), Schwimmen, Tischtennis und Volleyball. Die jüngste Athletin ist gerade einmal zwei, die älteste 74 Jahre alt. Die Athleten nehmen im Durchschnitt an sechs Disziplinen teil.

Mitmachen können Profis und Anfänger, die an Kleinwuchs leiden, also als erwachsene Person nicht größer als 1,50 Meter groß werden. Eine Qualifikation gibt es nicht. Die Einteilung in Leistungsklassen ist vierstufig und richtet sich nach Armspannweite und Beinlänge der Athleten.