So schön leuchten die Kirschblüten in der Bonner Altstadt

Auf der Breite Straße kommt Carsten Bartocha nur langsam voran. Meter für Meter schiebt sich sein alter VW-Bulli unter den Kirschbäumen in der Bonner Altstadt her. Immer wieder muss er anhalten, weil Passanten ein Foto machen wollen. Kein Wunder, Bartochas Auto von 1965 hat die gleiche Farbe wie die Blüten darüber: Rosa!

Christine Schoepe und Carsten Bartocha sind stolz auf ihren kirschrosanen Bulli.

" Es ist das erste Mal, dass wir mit dem Auto hier durch die Bonner Kirschblüte fahren ", sagt Bartocha sichtlich stolz. " Die Freude zu sehen, die wir den Menschen bereiten, ist einfach toll ", fügt Christine Schoepe hinzu. Zusammen haben sie den Bulli vor ein paar Jahren gekauft und wieder aufgepeppelt. Die Farbe hatte er zu dem Zeitpunkt schon.

"Da weiß man, es hat sich gelohnt"

Die beiden sind mit ihrem rosa Bulli in der ganzen Region unterwegs. " Normalerweise winken uns viele Leute zu ", sagt Carsten Bartocha mit einem breiten Lächeln. " Aber das hier ist ganz besonders ", fügt Christine Schoepe hinzu: " Da weiß man, es hat sich gelohnt. " Dann fahren sie weiter in die Heerstraße.

Dort ist an diesem Freitag noch etwas weniger los. Genau deshalb sind Gerhard und Lydia Schantterer hier unterwegs: " Wir wollten lieber unter der Woche kommen ." Denn vor allem an diesem Wochenende, wenn der Altstadtflohmarkt stattfindet, kommen voraussichtlich wieder Zehntausende Besucher in die Altstadt. Dann wird es richtig voll.

Die Kirschblüte als Urlaubsabschluss

Für Gerhard und Lydia Schnatterer ist die Kirschblüte ein schöner Urlaubs-Abschluss.

Die Kirschblüte wollte sich das Ehepaar aus der Nähe von Ulm aber nicht entgehen lassen: " Ich habe das im Internet gesehen, dass es hier besonders schön ist. Und dann kam unter der Woche die Nachricht, dass die Bäume blühen. Das muss man sich natürlich anschauen."

Ein Besuch in der Heerstraße ist für die beiden der perfekte Abschluss ihres Urlaubs im Siebengebirge - und der wird natürlich geteilt: "Ich tue das Foto heute Abend bei mir in den Status rein", damit auch die Bekannten zu Hause sehen, wie schön es in Bonn ist: " Bei uns kennt das keiner. Die denken, Kirschblüte gibt es nur am Bodensee ."

Videos mit Kirschblüten für TikTok

Juliia Kovalenko und Antonia Nikitchina kennen die Kirschblüte von Instagram.

Antonia Nikitchina und Juliia Kovalenko kommen aus Attendorn. " Wir haben auf Insta gesehen, dass es hier so schön ist. " Und deshalb machen sie Fotos und Videos für TikTok und Facebook.

"Es ist noch schöner, als es im Internet aussieht. Die Atmosphäre hier, die vielen Leute. Alle sind freundlich und tragen so schöne Kleider." Antonia Nikitchina

Julia Ullmann und Tobias Wessling sagen: In echt ist die Kirschblüte schöner als auf Fotos.

" Live ist es noch schöner als auf den Fotos ", sagt Julia Ullmann aus Köln. Bei der kurzen Anreise hat sich für sie und Tobias Wessling der Ausflug gelohnt: " Ich bin überrascht, wie viel hier doch schon los ist. Und ich hätte nicht erwartet, dass die Straße so lang ist ," sagen die beiden über die Heerstraße - auf der Breite Straße waren sie da noch gar nicht.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Über die Kirschblüte in Bonn berichten wir am 04.04.2025 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19.30 Uhr und im Radio auf WDR 2