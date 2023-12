Wölfin Gloria: Warum eine Abschussgenehmigung allein nicht hilft

Schäfer Tobias Thimm hat in diesem Jahr bereits zwei Wolfsangriffe auf seine Herde erlebt. Er ist mit seinen Tieren auf Wiesen rund um Oberhausen und Dinslaken unterwegs.

Im Februar wurden bei einem Wolfsangriff 39 seiner Schafe getötet, viele weitere verletzt. Die vorgegebenen Schutzzäune haben die Wölfe offenbar überwunden. Die Konsequenz für den Schäfer: Er lehnt Aufträge ab, ist mit seinen Schafen nur noch dort unterwegs, wo der Wolf bisher noch nicht aktiv war.

So wie Tobias Thimm geht es vielen Tierhaltern und Schäfern am Niederrhein. Sie haben Angst, weil immer wieder Weidetiere gerissen werden. Tierschützer machen sich Sorgen, dass die Wölfe getötet werden könnten. Genau in diese Richtung geht eine Entscheidung der Umweltministerkonferenz aus der letzten Woche: Der Abschuss der eigentlich streng geschützten Tiere soll erleichtert werden.

Wo die Wölfe in NRW unterwegs sind

Laut Landesumweltamt gibt es in NRW aktuell fünf Wolfsterritorien. Demnach ist ein Rudel in Schermbeck heimisch, ein Einzeltier bei Haltern am See und eines im Dämmerwald im Kreis Recklinghausen. Außerdem wurde ein Einzeltier im Ebbegebirge bei Meinerzhagen und ein Wolfspaar bei Leuscheid nachgewiesen.

Besonders auffällig ist Wölfin Gloria aus Schermbeck. Zuletzt hat das Tier innerhalb von vier Wochen sechs Mal als sicher geltende Herdenschutzzäune überwunden und Schafe gerissen. Da von dem Tier ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden zu erwarten sei, wird aktuell geprüft, Gloria zu töten. Aber auch für die anderen Wölfen in der Region könnte es bald schneller eine Abschussgenehmigung geben.