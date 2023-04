"Kirche will sich weiter selber schützen": Kritik an Kardinal Woelki nach Sieg vor Gericht

Wusste der Kölner Kardinal Woelki von Missbrauchs-Vorwürfen gegen einen Priester, den er später beförderte? Die Bild-Zeitung hatte es so geschrieben. Das dürfe sie nicht, urteilte jetzt das Landgericht Köln.

Der Geschäftsführer des Zentralkomitees deutscher Katholiken äußerte sich trotz Woelkis Sieg kritisch in Richtung des Kölner Kardinals. Woelki habe zwar vor Recht bekommen, aber Geschäftsführer Marc Frings sagte im WDR : " Fatal ist aus meiner Sicht, dass mit viel Energie für ein Gerichtsverfahren öffentlich das Bild einer Institution bestätigt wird, die sich primär selbst schützen will. "

Kardinal soll Reformen unterstützen

Marc Frings, Zentralkomitee deutscher Katholiken.

Das Zentralkomitee ist der größte Zusammenschluss katholischer Laien in Deutschland. Geschäftsführer Frings sagte, er wünschte, dass der Kölner Kardinal mit derselben Energie, die er vor dem Landgericht an den Tag gelegt habe, auch für Reformen eintreten würden. Denn nur die Reformen würden, " die systemischen Ursachen, die Missbrauch und Vertuschung begünstigt haben, nachhaltig bekämpfen ." Kardinal Woelki gilt in Kirchenkreisen allerdings eher als Gegner dieser Reformen, die etwa Machtstrukturen in der Kirche ändern wollen.

Heute war kein guter Tag, um Vertrauen zurückzugewinnen in die katholische Kirche. Marc Frings, Zentralkomitee deutscher Katholiken

Selbstverständlich, so Frings, habe auch der Kardinal von Köln das Recht, sich vor Gericht zu verteidigen. Aber dass Woelki bei seiner eigenen Aussage vor Gericht erneut betonte, keine Akten gelesen zu haben, mache für eine Führungsperson keinen guten Eindruck.

Keine Erinnerung

Die drei Verhandlungstage bis zur Entscheidung hatten für Aufregung gesorgt. Ein Zeuge und eine Zeugin sagten aus, den Kardinal mit Informationen zu einem möglichen Missbrauchs-Täter versorgt zu haben. Dass er aber beispielsweise ein Warnschreiben der Polizei persönlich gesehen habe, konnten sie nicht bestätigen.

Am letzten Verhandlungstag war dann Kardinal Woelki selbst geladen. Mit dem Fahrrad kam er am Landgericht an. Volksnah, wie es schien. Seine Aussage als Kläger irritierte aber einige Beobachter im Gerichtssaal. An ein - laut Zeugin - ausführliches Telefonat mit intimen Details könne er sich nicht erinnern, sagte er.