Köln untersucht: Wie krank macht Rauch von Grill-Restaurants?

Anlass für die Messungen sind Beschwerden und gerichtliche Klagen von Anwohnern in der nördlichen Kölner Altstadt über mögliche Gesundheitsgefahren durch Grillrestaurants. Wenn die Wirte der fünf Restaurants im Eigelsteinviertel am Mittag ihre Grills in Gang setzen, ziehen regelmäßig Rauchschwaden durch das Viertel.

Feinstaubwerte schnellen in die Höhe

Ein Netzwerk von privaten Messstationen registriert dann, dass die Feinstaubwerte nach oben schnellen. Oft sind die Anwohner dem Rauch bis in die frühen Morgenstunden ausgesetzt. Nach Angaben der Anwohner breiten sich mit dem Feinstaub auch gesundheitsschädliche Chemikalien in der Luft aus.

Wissenschaftler des Umweltbundesamtes und des Fraunhofer-Instituts haben festgestellt, dass der Rauch von Grillrestaurants unter anderem krebserregendes Benzol enthalten kann. Wie stark der Grill-Rauch die Gesundheit der Anwohner im Kölner Eigenteilviertel gefährdet, wurde bisher aber nicht untersucht.

Wie groß ist die Gefahr für die Anwohner?

Luftfilter hatten nicht die gewünschte Wirkung

Das wollen Umweltministerium und die Stadt Köln jetzt mit dem Benzol-Messprogramm nachholen. Im kommenden Jahr soll das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz dann auch noch detailliert die Feinstaubbelastung in dem Viertel überprüfen.

Die Wirte der Grillrestaurants hatten im vergangenen Jahr Filteranlagen in ihre Schornsteine eingebaut. Die sollten die Geruchsbelastung und den Schadstoffausstoff deutlich reduzieren. Untersuchungen des Kölner Umweltamtes haben aber ergeben, dass die Filter – wenn überhaupt – nur eine geringe Wirkung haben.

Die Stadt hat wegen Überschreitung der Geruchsgrenzwerte Verfahren gegen die Restaurantbetreiber eingeleitet. Sie sollen gezwungen werden, wirksame Filter einzubauen oder ihre Grills stillzulegen. Mit den angekündigten Benzol-Messungen und der Überprüfung der Feinstaubwerte könnten nun weitere Probleme auf die Wirte zukommen.

Bundesweites Interesse an Ergebnissen

Die Entwicklung in Köln beobachten bundesweit zahlreiche Kommunen und Bürgerinitiativen, denn gegen Grillrauch in Wohnvierteln gehen in Deutschland bislang nur die Städte Köln und Mannheim systematisch vor.

Quelle:



Stadt Köln

Bezirksbürgermeister Innenstadt

Bürgerverein Eigelstein

