Wie verhalte ich mich richtig in der Natur? Verein will aufklären

"In einem Waldstück haben Mountainbiker über 350 frisch gepflanzte Bäume rausgerissen, damit sie ihren Trail anlegen können," sagt Waldbesitzer Robert Schmitz, der die Wermelskirchener Forstgesellschaft vertritt. Um spezielle Wege mit Sprungschanzen und künstlichen Hügeln anzulegen, fahren die Sportradler nicht selten mit Baggern in den Wald, sagt Schmitz.

Auch Hundebesitzer und Spaziergänger können Waldleben stören

Aber nicht nur Radfahrer stören das Leben im Wald. Auch Hundebesitzer und Spaziergänger, die die ausgewiesenen Wege verlassen, scheuchen das Wild auf, erklärt der Wermelskirchener Jäger Bjarne Hoerup. Ein weiteres Problem ist Hundekot. Mit oder ohne Tüte schadet er den Bauern, denn er landet oft im Heu für die Kühe und kann dort Schaden anrichten. Wie man sich in der Natur verhalten soll, scheint also vielen Menschen, die sich dort aufhalten wollen, nicht klar zu sein.

Das will der gemeinnützige Verein Digitize the Planet e. V. ändern und hat die Gesetze, die in Wald und Flur gelten, im Internet veröffentlicht. Sowohl OutdoorApps als auch Tourismusanbieter und Schutzgebiete können auf die Daten zugreifen und sie auf ihren Plattformen zur Verfügung stellen. So sollen zum Beispiel Nutzer von Outdoorapps erfahren, welche Regeln in welchem Gebiet gelten.

Bergisches Land als Modellregion

Wastl Roth-Seefrid, Wegemanager für 930 Kilometer Wanderwege, auch im Naturpark Bergisches Land, unterstützt das Projekt. Der Naturpark Bergisches Land gehört zu den Modellregionen des Vereins Digitize the Planet in Deutschland. Die Regeln, die hier gelten, werden zum Beispiel in der App Outdooractive als Piktogramme dargestellt. Roth-Seefrid hofft, dass auch andere Wander- und Biker-Apps wie Komoot und Strava das Angebot von Digitize the Planet bald übernehmen, damit die Natur in Zukunft weniger belastet wird.